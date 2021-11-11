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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:26

Re: А-Банк

  M-Audio написав:И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:32

  Goodman написав:
  M-Audio написав:И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.

Так його почистили, хіба ні?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:35

Re: А-Банк

  Прораб написав:Так його почистили, хіба ні?

тут такая тема, если ето делали не ви и не своими руками , то нет никакой уверенности. там тоже не дураки, нельзя недооценивать.
PS Там в течения года доходи в виде соцвиплат возросли и той субсидии било би плач кота, но все же. Хорошая и важная инфо на дороге не валяется.
Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!
Goodman
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