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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:26
M-Audio написав:
И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
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Goodman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:32
Goodman написав: M-Audio написав:
И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
Так його почистили, хіба ні?
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:35
Прораб написав:
Так його почистили, хіба ні?
тут такая тема, если ето делали не ви и не своими руками , то нет никакой уверенности. там тоже не дураки, нельзя недооценивать.
PS Там в течения года доходи в виде соцвиплат возросли и той субсидии било би плач кота, но все же. Хорошая и важная инфо на дороге не валяется.
Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!
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Goodman
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