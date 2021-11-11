Додано: Чет 11 лис, 2021 21:02

Goodman написав: M-Audio написав: И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны? И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны? они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого. они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.

Разумеется, всё надо делать с умом. Я бы подобные претензии, разумеется, не предъявлял, пока у них есть чем напакостить (а разрыв деловых отношений - это в любом случае попадалово, даже если про 30% не вспоминать). А вот после подчистки остатков - вполне можно. Бумага - она подождёт.Но основная идея не в этом, а в том, что вряд-ли вам дадут такой официальный ответ. Сознательно подставляться никто не будет. А дальше всё зависит от креативности сотрудников соцслужбы и желания напакостить. Вполне возможно, что, пойдя официальным путём, вы бы и получили желаемое.