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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:26
M-Audio написав:
И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
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Goodman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:32
Goodman написав: M-Audio написав:
И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
Так його почистили, хіба ні?
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:35
Прораб написав:
Так його почистили, хіба ні?
тут такая тема, если ето делали не ви и не своими руками , то нет никакой уверенности. там тоже не дураки, нельзя недооценивать.
PS Там в течения года доходи в виде соцвиплат возросли и той субсидии било би плач кота, но все же. Хорошая и важная инфо на дороге не валяется.
Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!
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Goodman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:02
Goodman написав: M-Audio написав:
И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
Разумеется, всё надо делать с умом. Я бы подобные претензии, разумеется, не предъявлял, пока у них есть чем напакостить (а разрыв деловых отношений - это в любом случае попадалово, даже если про 30% не вспоминать). А вот после подчистки остатков - вполне можно. Бумага - она подождёт.
Но основная идея не в этом, а в том, что вряд-ли вам дадут такой официальный ответ. Сознательно подставляться никто не будет. А дальше всё зависит от креативности сотрудников соцслужбы и желания напакостить. Вполне возможно, что, пойдя официальным путём, вы бы и получили желаемое.
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M-Audio
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:12
Goodman написав:
Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!
я вище про "указ про 30%"
Щодо, обійти стороною, у цьому напрямі відносно клієнтів рухаються всі банки, кожен зі свого боку – це очевидно. Трохи в тягар їм бавити клієнта, краще його поголити, як дорослого.
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:18
Goodman написав:
Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.
Не наезжайте на Ашку.
В ней на весну и лето было 50000 грн на депозите и пару тысяч на зеленой.
Субсидии нет тоже! Зато есть поболее в других банках. Ну вы поняли. О банковской тайне в Украине можно забыть.
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pfauter
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:23
pfauter Ви избранний, Вам субсидия не нужна.
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Разговор идет о том, что в моем регионе Абанк не присутствует.
Местние социализатори могли торбить только ТРИ банка - ощАд, приМат и райф.
Ашка сдал намеренно , все остальние просто промолчали.
Сдал до 1-го сентября, я его делать ето не уполномачивал.
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Goodman
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:35
Goodman написав:pfauter
Ви избранний, Вам субсидия не нужна.
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Разговор идет о том, что в моем регионе Абанк не присутствует.
Местние социализатори могли торбить только ТРИ банка - ощАд, приМат и райф.
Ашка сдал намеренно , все остальние просто промолчали.
Сдал до 1-го сентября, я его делать ето не уполномачивал.
от себя 5" грн и 25" копеек - получаю в квитанцию информацию про льготу ,субсидий преднамеренно не оформлял ,почти в каждом банке ненулевой счёт . Вывод ? Если вам надо ,то и нужно думать , у депутатов ничего нет ,но есть доверенность . Это конечно для Вас не решение , но теперь и покупку свыше 400 к также будет конец субсидии
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sens
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:57
sens написав:
Если вам надо ,то и нужно думать
а что тут думать, при прочих равних условиях и отсутствия острих причин, ПРОХОДИТЕ МИМО АШКИ МИМО. Вот и весь посил.
PS Лабезна лихо завернула - если депозит у одного члена домохозяйства более 100к - відмова, если у одного члена 75к и у другого 50к - то не суммируется, МОЖНО.
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Goodman
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