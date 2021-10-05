RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:26

Re: А-Банк

  M-Audio написав:И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 23.11.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:32

  Goodman написав:
  M-Audio написав:И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.

Так його почистили, хіба ні?
Прораб
 
Повідомлень: 371
З нами з: 02.03.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:35

Re: А-Банк

  Прораб написав:Так його почистили, хіба ні?

тут такая тема, если ето делали не ви и не своими руками , то нет никакой уверенности. там тоже не дураки, нельзя недооценивать.
PS Там в течения года доходи в виде соцвиплат возросли и той субсидии било би плач кота, но все же. Хорошая и важная инфо на дороге не валяется.
Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 23.11.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:02

  Goodman написав:
  M-Audio написав:И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
они разорвут деловие отношения, достанут из-под сукна "указ о 30%" и побреют на 60К , что-то мне малорадосно от такого.

Разумеется, всё надо делать с умом. Я бы подобные претензии, разумеется, не предъявлял, пока у них есть чем напакостить (а разрыв деловых отношений - это в любом случае попадалово, даже если про 30% не вспоминать). А вот после подчистки остатков - вполне можно. Бумага - она подождёт.

Но основная идея не в этом, а в том, что вряд-ли вам дадут такой официальный ответ. Сознательно подставляться никто не будет. А дальше всё зависит от креативности сотрудников соцслужбы и желания напакостить. Вполне возможно, что, пойдя официальным путём, вы бы и получили желаемое.
M-Audio
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 23.03.11
Подякував: 455 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:12

  Goodman написав:Можешь Ашку обойти стороной - вперед, не в силах - БУДЬ НА ЧЕКУ!

я вище про "указ про 30%"
Щодо, обійти стороною, у цьому напрямі відносно клієнтів рухаються всі банки, кожен зі свого боку – це очевидно. Трохи в тягар їм бавити клієнта, краще його поголити, як дорослого.
Прораб
 
Повідомлень: 371
З нами з: 02.03.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:18

  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.



Не наезжайте на Ашку.
В ней на весну и лето было 50000 грн на депозите и пару тысяч на зеленой.
Субсидии нет тоже! Зато есть поболее в других банках. Ну вы поняли. О банковской тайне в Украине можно забыть.
pfauter
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.01.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:23

pfauter Ви избранний, Вам субсидия не нужна.
***************************************************
Разговор идет о том, что в моем регионе Абанк не присутствует.
Местние социализатори могли торбить только ТРИ банка - ощАд, приМат и райф.
Ашка сдал намеренно , все остальние просто промолчали.
Сдал до 1-го сентября, я его делать ето не уполномачивал.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 23.11.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:35

  Goodman написав:pfauter Ви избранний, Вам субсидия не нужна.
***************************************************
Разговор идет о том, что в моем регионе Абанк не присутствует.
Местние социализатори могли торбить только ТРИ банка - ощАд, приМат и райф.
Ашка сдал намеренно , все остальние просто промолчали.
Сдал до 1-го сентября, я его делать ето не уполномачивал.
от себя 5" грн и 25" копеек - получаю в квитанцию информацию про льготу ,субсидий преднамеренно не оформлял ,почти в каждом банке ненулевой счёт . Вывод ? Если вам надо ,то и нужно думать , у депутатов ничего нет ,но есть доверенность . Это конечно для Вас не решение , но теперь и покупку свыше 400 к также будет конец субсидии
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12683
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:57

Re: А-Банк

  sens написав:Если вам надо ,то и нужно думать

а что тут думать, при прочих равних условиях и отсутствия острих причин, ПРОХОДИТЕ МИМО АШКИ МИМО. Вот и весь посил.
PS Лабезна лихо завернула - если депозит у одного члена домохозяйства более 100к - відмова, если у одного члена 75к и у другого 50к - то не суммируется, МОЖНО.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 23.11.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:20

  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.

З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.
maxprofit
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1947194819491950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, lincoln2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10046, 10047, 10048
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100479 13128679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 10:00
mustbe
Банк Власний Рахунок 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
71 56388
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 08:47
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5009, 5010, 5011
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50108 6992710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 23:57
gh78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2557)
12.11.2021 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.