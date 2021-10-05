maxprofit написав:Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
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"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.
З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.
Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)