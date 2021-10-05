Goodman написав:Зеленая плесень. Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос. Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ. - А че? - У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к. - А с каких ви ето взяли? - А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи. ********************************************************** "спасибо" тебе зеленая плесень. PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к , но ПавликомМорозовим оказалась Ашка. К размишлению Вам господа.
З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.
Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Sergion написав:Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Никто специально ежемесячно не смотрит. Если Вам субсидия не назначена - то вам скорее всего надо будет подавать вновь доки на новое назначение. А там как уже посмотрят - мож запросят новую инфу. А может скажут "так у вас вот месяц назад 100000 было - куда дели? тупо сняли? - субсидия не положена". Сами понимаете в какой стране живем . Накопленные "на смерть" стариками 100000 государство всячески пытается вытянуть с них через комуналь - печалька