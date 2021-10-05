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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1948194919501951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:41

  maxprofit написав:
  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.

З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.

Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:52

Re: А-Банк

  Sergion написав:Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)

Никто специально ежемесячно не смотрит. Если Вам субсидия не назначена - то вам скорее всего надо будет подавать вновь доки на новое назначение. А там как уже посмотрят - мож запросят новую инфу. А может скажут "так у вас вот месяц назад 100000 было - куда дели? тупо сняли? - субсидия не положена". Сами понимаете в какой стране живем :(. Накопленные "на смерть" стариками 100000 государство всячески пытается вытянуть с них через комуналь - печалька
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:50

Re: А-Банк

....пора отменить все льготы и дать адекватные пенсии и зарплаты, а то чернобыльцев с каждым новым годом все больше и больше....
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:27

Re: А-Банк

Моим родителям ( я писал запрос) дали уклончивый письменный ответ о не назначении субсидии: " Не прошли верификацию Минфина". Неофициально- депозит на 01.05.21. свыше 100т. Уже закончился. Предлагают заново подавать на субсидию.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:34

  Sergion написав:
  maxprofit написав:
  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.

З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.

Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)

Так там завжди брали попередній період для разрахунку, а ні поточний.
Прораб
 
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