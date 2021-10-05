Goodman написав:Зеленая плесень. Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос. Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ. - А че? - У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к. - А с каких ви ето взяли? - А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи. ********************************************************** "спасибо" тебе зеленая плесень. PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к , но ПавликомМорозовим оказалась Ашка. К размишлению Вам господа.
З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.
Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Sergion написав:Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Никто специально ежемесячно не смотрит. Если Вам субсидия не назначена - то вам скорее всего надо будет подавать вновь доки на новое назначение. А там как уже посмотрят - мож запросят новую инфу. А может скажут "так у вас вот месяц назад 100000 было - куда дели? тупо сняли? - субсидия не положена". Сами понимаете в какой стране живем . Накопленные "на смерть" стариками 100000 государство всячески пытается вытянуть с них через комуналь - печалька
Моим родителям ( я писал запрос) дали уклончивый письменный ответ о не назначении субсидии: " Не прошли верификацию Минфина". Неофициально- депозит на 01.05.21. свыше 100т. Уже закончился. Предлагают заново подавать на субсидию.
Goodman написав:Зеленая плесень. Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос. Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ. - А че? - У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к. - А с каких ви ето взяли? - А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи. ********************************************************** "спасибо" тебе зеленая плесень. PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к , но ПавликомМорозовим оказалась Ашка. К размишлению Вам господа.
З недавніх часів претенденти на субсидії не мають право на банківську таємницю. Хочеш бюджетні кошти - будь готовий до повної перевірки фін. стану та запитів до банків.
Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)
Так там завжди брали попередній період для разрахунку, а ні поточний.
Flamingo написав:Если Вам субсидия не назначена - то вам скорее всего надо будет подавать вновь доки на новое назначение. А там как уже посмотрят - мож запросят новую инфу.
Можно и не подавать, можно злоупотребить ковидом и в телефонном режиме прошептать, что у вас ничего не поменялось. Многим прокативает. Один вопрос, которий бил задан - какой у Вас провайдер по газу , ответ Нафтогаз (хотя Нафтогаз должен бил сам уведомить, согласно своей бла-бла реклами) . Посчитают газ по 7,96 грн/куб.
Прораб написав:Так там завжди брали попередній період для разрахунку, а ні поточний
Какая разница..... банк подал /сдал депочеловека САМ. Все. У меня много кошелей с 200к , но самий вшивий оказался АШКА По реестру субсидиантов - "моя" субсидия . не диюча.
Якщо подивитися практично з холодним розумом, і з огляду на період для розрахунків на субсидію то величезна. По-друге люди, наприклад скорочені з роботи і які стоять біржі, нині через методику розрахунку не отримували субсидію тому, що їх дохід за минулі періоди дозволяв оплачувати самостійно і навіть після закінчення соц. виплат із безробіття нічого не змінилося. Без доходу – і немає субсидії. Право на отримання субсидії ми маємо не більше ніж право на отримання пенсії. Потрібно розуміти, за якими законами ми живемо. Банк це лише гвинтик у системі витруски матраців.
Прораб написав:По-друге люди, наприклад скорочені з роботи і які стоять біржі, нині через розрахунку за минулі періоди не отримували субсидію тому що їх дохід за минулі періоди дозволяв оплачувати самостійно і навіть після закінчення соц. виплат із безробіття нічого не змінилося.
Звичайно не отримають, бо знищили комісії при РДА , які могли самостійно, всупереч догмам кабіну призначати субсидії людям з низьким офіційним доходом. Намалювали від руки статистику, що ті комісії нідочого і похоронили їх. З останніми Вашими викладками згоден , наприклад пенсію можна купити, в той чи інший спосіб. А по субсидії уже зась - нема тих дівак, які за 200грн могли переглянути ....наприклад площу, чи характеристику будинку у програмі і штучно збільшити розмір виплати. Помре скоро субсидія з останніми дідами та бабами.