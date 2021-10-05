Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:52

Sergion написав: Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена) Инфо по депозитам смотрят ежемесячно для субсидии? Если в октябре был депозит, а в ноябре 0 на счетах - субсидия на ноябрь и дальше будет? (без депо по расчетам она положена)

Никто специально ежемесячно не смотрит. Если Вам субсидия не назначена - то вам скорее всего надо будет подавать вновь доки на новое назначение. А там как уже посмотрят - мож запросят новую инфу. А может скажут "так у вас вот месяц назад 100000 было - куда дели? тупо сняли? - субсидия не положена". Сами понимаете в какой стране живем. Накопленные "на смерть" стариками 100000 государство всячески пытается вытянуть с них через комуналь - печалька