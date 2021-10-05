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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 13:06
Квесторе_поверніться написав:
Можна звернутись до банки з питанням підстав розкриття банківської таємниці.
Так а смысл? Писали же уже выше, что банки должны предоставлять соответствующую информацию по запросу, если вопрос касается субсидий (да и не только субсидий).
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