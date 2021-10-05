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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1950195119521953>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:06

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Можна звернутись до банки з питанням підстав розкриття банківської таємниці.

Так а смысл? Писали же уже выше, что банки должны предоставлять соответствующую информацию по запросу, если вопрос касается субсидий (да и не только субсидий).
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:30

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна звернутись до банки з питанням підстав розкриття банківської таємниці.

Так а смысл? Писали же уже выше, что банки должны предоставлять соответствующую информацию по запросу, если вопрос касается субсидий (да и не только субсидий).

Диявол завжди ховається в деталях.
Чому саме до Братків був запит про конкретного імярека?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:58

Re: А-Банк

Верифицирует Минфин. Оф ответ отдела субсидий отсылает к Минфину. Боятся официально признать, что банковской тайны уже нет. Для субсидиантов так точно. Механизм верификации, боюсь, не раскроют.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:34

  lel написав:Верифицирует Минфин. Оф ответ отдела субсидий отсылает к Минфину. Боятся официально признать, что банковской тайны уже нет. Для субсидиантов так точно. Механизм верификации, боюсь, не раскроют.

Мабуть...тоді б зразу придумали б як з цим боротись. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:44

  Goodman написав:
  Прораб написав:Так там завжди брали попередній період для разрахунку, а ні поточний

Какая разница..... банк подал /сдал депочеловека САМ. Все.
У меня много кошелей с 200к , но самий вшивий оказался АШКА
По реестру субсидиантов - "моя" субсидия . не диюча.

Если Вы хотите узнать каким образом банк Вас сдал, сам или по отдельному запросу, лучше всё - таки написать запрос в банк. Право клиента на информацию, это и Ваши персональные данные, и банковская тайна и всё такое.
Дело в том, что Министерство финансов бывает централизовано рассылает запросы в главные офисы банков с перечнем субсидиантов, чтобы получить инфо по ним. И банки обязаны дать такую инфо.
По банковской тайне один менагер дал наводку, что по закону о банках банки дают инфу - центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу.
Поэтому, если сдача была на запрос Минфина, объективно вины банка нет. Другое дело почему запрос был в А банк, а в другие нет (а другие банки по запросу точно так же бы сдали, моих знакомых так Пумб сдал), то это уже хз. Об открытии счетов физикам (в отличии от фопов) банки даже в налоговую не сообщают, не то что Минфину. Только на отдельные запросы.
Поэтому, банковская тайна у нас как бы и есть, но она раскрывается на запросы аж бегом(((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:49

  Goodman написав:
  Прораб написав:По-друге люди, наприклад скорочені з роботи і які стоять біржі, нині через розрахунку за минулі періоди не отримували субсидію тому що їх дохід за минулі періоди дозволяв оплачувати самостійно і навіть після закінчення соц. виплат із безробіття нічого не змінилося.

Звичайно не отримають, бо знищили комісії при РДА , які могли самостійно, всупереч догмам кабіну призначати субсидії людям з низьким офіційним доходом.
Намалювали від руки статистику, що ті комісії нідочого і похоронили їх.
З останніми Вашими викладками згоден , наприклад пенсію можна купити, в той чи інший спосіб. А по субсидії уже зась - нема тих дівак, які за 200грн могли переглянути ....наприклад площу, чи характеристику будинку у програмі і штучно збільшити розмір виплати. Помре скоро субсидія з останніми дідами та бабами.

Це ваш мінфін і отп
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:48

  lel написав:Верифицирует Минфин. Оф ответ отдела субсидий отсылает к Минфину. Боятся официально признать, что банковской тайны уже нет. Для субсидиантов так точно. Механизм верификации, боюсь, не раскроют.


по механизму: скачайте в Кабинете декларацию о доходах

тоже мне, бином Ньютона (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:09

Re: А-Банк

Там видны депозиты?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:16

  cohan написав:
по механизму: скачайте в Кабинете декларацию о доходах

тоже мне, бином Ньютона (с)

Я в кабинетах не зарегистрирован, поэтому извиняюсь за нескромный вопрос - а в декларации о доходах указывается с какого банка получен доход и признак дохода (типа, проценты, кешбек, мож просто додаткове благо)?
Просто интересно, с чего это Минфин решает в одни банки слать запросы, а в другие нет (иначе Goodmanа бы сдали все).
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:21

  lel написав:Там видны депозиты?

Депозиты по логике там никак не должны быть видны, тк это не доходы, а вот проценты по ним как уже доходы очень даже может быть, как раз за Вами задал подобный вопрос kohanу:) Может ещё кто-то знающий отзовётся.
Oberon
 
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