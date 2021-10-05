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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:24

  Oberon написав:
  lel написав:Там видны депозиты?

Депозиты по логике там никак не должны быть видны, тк это не доходы, а вот проценты по ним как уже доходы очень даже может быть, как раз за Вами задал подобный вопрос kohanу:) Может ещё кто-то знающий отзовётся.

Если речь о кабинете плательщика налогов то нету там ничего по депо - ни по телу ни по прецентам. Банки налоговой отчетность о %% передают обезличено. Инфа о кишмышах есть - о депо нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:26

  Oberon написав:
  cohan написав:
по механизму: скачайте в Кабинете декларацию о доходах

тоже мне, бином Ньютона (с)

Я в кабинетах не зарегистрирован, поэтому извиняюсь за нескромный вопрос - а в декларации о доходах указывается с какого банка получен доход и признак дохода (типа, проценты, кешбек, мож просто додаткове благо)?
Просто интересно, с чего это Минфин решает в одни банки слать запросы, а в другие нет (иначе Goodmanа бы сдали все).

Скорее всего все и сдали. Просто тот кто Goodman озвучивал причину отказа назвал первый банк в списке ответивших(он кстати и по алфавиту первый). Какой смысл ему перечислять остальные банки, если для отказа и одного достаточно. У знакомой например ПУМБ сообщил о валютообмене на сумму свыше 50к.грн.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:43

Re: А-Банк

  sens написав:Це ваш мінфін і отп

У мене по багатьох банках був кешбек , наприклад по Моно.
і нічого, про Моно даже слова нема + літня дата подання.
Не встигло розпорядження Мінфіна вступити в силу, як Ася вивантажила всіх у кого більше 100к. Не вірю, що було подання , якщо подавати на кожно субсідіанта, це мегатонни інфо і їх ніхто не переварить.
PS А С Я в моему не так вже й представлена, всього чотири віділення на всю область і всі вони в обласному центрі. Тобто кількість значущих деполюдей незначна і вони дуже замуляли очі місцевим, які хотіли напевно вислужитися.
Типова хохляцька натура насрати людині, бо там більш успішна і як наслідок більш заможна. Тим більше - не встиг в а24 зняти значок пролонгації, то вже дзвіночок з Асі - що трапилося, які у Вас плани , що не так????
=== Да все не так ====
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:52

Re: А-Банк

  velvet написав:Скорее всего все и сдали. Просто тот кто Goodman озвучивал причину отказа назвал первый банк в списке ответивших(он кстати и по алфавиту первый). Какой смысл ему перечислять остальные банки, если для отказа и одного достаточно.

Курица на проводе сообщила, что БАНК подал , не банки, не БСУ - а банк подал и назвала название А-Банк. Она не сказала пространственно, что єто типа верификация или другая лабуда. Прямим текстом - подал А-банк, по состоянию на июль месяц есть депозит и он более 100к. Я просто не верю в стахановское движение госслужб, что они за месяц все подняли и настроили.Инфа била подана и уже учтена в "летней" субсидии , которой и бить не может , т к основной груз субсидии отопление, а летом оно 0,00.
Еще раз - Весь етот посил, друзей нужно оценивать не по словах рекламе и предложений, а по поступках. Хахляци натури - ти їм хліба, а вони тобі камінь . :-)))))))))))
Goodman
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