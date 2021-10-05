Додано: Суб 13 лис, 2021 20:09

Goodman

Поймите меня правильно, я не защищаю банк. А сам хочу разобраться в этом механизме как сливается инфо о депозитах, тк кто предупреждён, тот вооружён.

И говорю сейчас исключительно об [url]официальной[/url] сдаче депозита банком. В то, что банк как-то неофициально слил инфо, мне лично не верится (но, опять же, не исключаю), может, потому что я не клиент братков.

По кешбекам (моно, не моно) инфо есть, как писал Flamingo, в декларациях о доходах, и учитывается, соответственно, для расчёта субсидий автоматически, банки Минфину ничего отдельно не сообщают. А курица на проводе может и не знать, как и на основании чего банк подал. Ведь подал на запрос Минфина, это тоже подал... Потому она и курица.

Может и правда есть какой-то регламентный документ, о котором ни я, ни Вы не знаем.

Опять же, по логике, если бы надо было официально стучать о депозитах (без запросов), Ваши депозиты сдали бы все банки.

Мой месседж к тому, что чёткий ответ на Ваш вопрос как же слилась инфо о депозите с банка, может дать только сам банк - как, когда и главное - на основании чего. Более того, на Ваш запрос он обязан будет это сообщить. И тогда будет понимание, в каких делатях крылся тот самый дьявол по версии банка. А вдруг запрос таки был...