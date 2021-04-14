Если речь о кабинете плательщика налогов то нету там ничего по депо - ни по телу ни по прецентам. Банки налоговой отчетность о %% передают обезличено. Инфа о кишмышах есть - о депо нет
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:24
Если речь о кабинете плательщика налогов то нету там ничего по депо - ни по телу ни по прецентам. Банки налоговой отчетность о %% передают обезличено. Инфа о кишмышах есть - о депо нет
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:26
Скорее всего все и сдали. Просто тот кто Goodman озвучивал причину отказа назвал первый банк в списке ответивших(он кстати и по алфавиту первый). Какой смысл ему перечислять остальные банки, если для отказа и одного достаточно. У знакомой например ПУМБ сообщил о валютообмене на сумму свыше 50к.грн.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:43
Re: А-Банк
У мене по багатьох банках був кешбек , наприклад по Моно.
і нічого, про Моно даже слова нема + літня дата подання.
Не встигло розпорядження Мінфіна вступити в силу, як Ася вивантажила всіх у кого більше 100к. Не вірю, що було подання , якщо подавати на кожно субсідіанта, це мегатонни інфо і їх ніхто не переварить.
PS А С Я в моему не так вже й представлена, всього чотири віділення на всю область і всі вони в обласному центрі. Тобто кількість значущих деполюдей незначна і вони дуже замуляли очі місцевим, які хотіли напевно вислужитися.
Типова хохляцька натура насрати людині, бо там більш успішна і як наслідок більш заможна. Тим більше - не встиг в а24 зняти значок пролонгації, то вже дзвіночок з Асі - що трапилося, які у Вас плани , що не так????
=== Да все не так ====
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:52
Re: А-Банк
Курица на проводе сообщила, что БАНК подал , не банки, не БСУ - а банк подал и назвала название А-Банк. Она не сказала пространственно, что єто типа верификация или другая лабуда. Прямим текстом - подал А-банк, по состоянию на июль месяц есть депозит и он более 100к. Я просто не верю в стахановское движение госслужб, что они за месяц все подняли и настроили.Инфа била подана и уже учтена в "летней" субсидии , которой и бить не может , т к основной груз субсидии отопление, а летом оно 0,00.
Еще раз - Весь етот посил, друзей нужно оценивать не по словах рекламе и предложений, а по поступках. Хахляци натури - ти їм хліба, а вони тобі камінь . ))))))))))
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:09
Goodman
Поймите меня правильно, я не защищаю банк. А сам хочу разобраться в этом механизме как сливается инфо о депозитах, тк кто предупреждён, тот вооружён.
И говорю сейчас исключительно об [url]официальной[/url] сдаче депозита банком. В то, что банк как-то неофициально слил инфо, мне лично не верится (но, опять же, не исключаю), может, потому что я не клиент братков.
По кешбекам (моно, не моно) инфо есть, как писал Flamingo, в декларациях о доходах, и учитывается, соответственно, для расчёта субсидий автоматически, банки Минфину ничего отдельно не сообщают. А курица на проводе может и не знать, как и на основании чего банк подал. Ведь подал на запрос Минфина, это тоже подал... Потому она и курица.
Может и правда есть какой-то регламентный документ, о котором ни я, ни Вы не знаем.
Опять же, по логике, если бы надо было официально стучать о депозитах (без запросов), Ваши депозиты сдали бы все банки.
Мой месседж к тому, что чёткий ответ на Ваш вопрос как же слилась инфо о депозите с банка, может дать только сам банк - как, когда и главное - на основании чего. Более того, на Ваш запрос он обязан будет это сообщить. И тогда будет понимание, в каких делатях крылся тот самый дьявол по версии банка. А вдруг запрос таки был...
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:13
Re: А-Банк
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:42
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:07
Разве те изменения касались не только исполнительной службы?
Во все подробности не вникал, но пункт о раскрытии банковской тайны "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу" фигурирует в законе о банковской деятельности как минимум с 2015 г.
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:36
Re: А-Банк
До того ж поціновувачі та постійні клієнти мінфіну однозначно в групі ризику, про це теж варто подумати.
Звести два масиви депозитників бонусного мінфіну та одержувачів субсидії не так складно.
Додано: Нед 14 лис, 2021 06:51
Я не ханжа, но... постеснялся бы субсидию у государства просить. Есть бабушки, которым она нужнее...Понимаю, деньги не пахнут, но...
Еще можно инвалидность оформить, если что. Тоже льготы будут.
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