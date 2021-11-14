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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:52
Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty
) або ось таким "дєдушкам" (https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75163668/
), то, думаю, Goodman, таки заслуговує на субсидію!
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Додано: Нед 14 лис, 2021 22:20
ИМХО, обоснование в духе "я ворую, потому что другие воруют".
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