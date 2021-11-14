RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1951195219531954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:52

Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75163668/), то, думаю, Goodman, таки заслуговує на субсидію!
V2
4
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 03.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:20

  V2 написав:Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75163668/), то, думаю, Goodman, таки заслуговує на субсидію!

ИМХО, обоснование в духе "я ворую, потому что другие воруют".
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:55

ingtrans
Тут немає обгрунтування.
Звернув увагу на несправедливість та явні перекоси!
V2
4
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 03.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1951195219531954
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10057, 10058, 10059
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100581 13166032
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 22:51
ol_zy
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5012, 5013, 5014
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50133 7022745
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 22:29
amatorodessa
Юнекс Банк 1 ... 298, 299, 300
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2990 306900
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 13:14
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19533)
14.11.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.