Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:52
Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:20
ИМХО, обоснование в духе "я ворую, потому что другие воруют".
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:55
ingtrans
Тут немає обгрунтування.
Звернув увагу на несправедливість та явні перекоси!
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