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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1951195219531954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:52

Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75163668/), то, думаю, Goodman, таки заслуговує на субсидію!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:20

  V2 написав:Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75163668/), то, думаю, Goodman, таки заслуговує на субсидію!

ИМХО, обоснование в духе "я ворую, потому что другие воруют".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:55

ingtrans
Тут немає обгрунтування.
Звернув увагу на несправедливість та явні перекоси!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:28

Re: А-Банк

  Искатель написав:Я не ханжа, но... постеснялся

Пожалуй Ви и прави. Просто описал случай.
Занятний. Т е по идее могли пошерстить только те банки, которие представлени в регине. В регионе только три монстра - ОЩАД Примат и Райф.
----------------------------------------------------
С другой сторони, одной рукой дают, другой отнимают.
Министр транспотенции блаблакнул, что вводится институт електронной прописки.
Вот и поменяю прописку дистанционно. чтоби не мелькать и уведомлю письмом социалаборантов.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:42

Re: А-Банк

А-Банк запустив бета-тест нового мобільного додатку.
Посилання на реєстрацію на бета-тест: https://docs.google.com/forms/d/1O3xCDr ... mZ2G4/edit
miltador
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