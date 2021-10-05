Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:52
Искатель
Теж таке не підтримую, але якщо заощадити треба для таких "бабушок" (https://news.finance.ua/ua/news/-/50347 ... ir-vyplaty) або ось таким "дєдушкам" (
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:20
ИМХО, обоснование в духе "я ворую, потому что другие воруют".
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:55
ingtrans
Тут немає обгрунтування.
Звернув увагу на несправедливість та явні перекоси!
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:28
Re: А-Банк
Пожалуй Ви и прави. Просто описал случай.
Занятний. Т е по идее могли пошерстить только те банки, которие представлени в регине. В регионе только три монстра - ОЩАД Примат и Райф.
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С другой сторони, одной рукой дают, другой отнимают.
Министр транспотенции блаблакнул, что вводится институт електронной прописки.
Вот и поменяю прописку дистанционно. чтоби не мелькать и уведомлю письмом социалаборантов.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:42
Re: А-Банк
А-Банк запустив бета-тест нового мобільного додатку.
Посилання на реєстрацію на бета-тест:
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:32
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:04
Re: А-Банк
Краще б вони старий веб не довели, до того що є зараз.
Навіть не подивитись виписку за період.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:47
Разве бонусы по депозитам от сайта "минфин" где-то светятся? Это ведь частная контора, с настоящим минфином их связывает только название.
Додано: Суб 20 лис, 2021 22:07
ну у меня в декларашке они есть
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