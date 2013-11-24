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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:23
Субсидии..
Господа, почитал пару страниц, но так и не понял сыр-бор этой системы. Имею чуть больше фонда в Ломбарде. В Меге было ещё 130 и 70. Естественно в сентябре позвонила курка из конторы и сообщила - вам субсидии нет, т.к депозиты. Субсидии мне выходило около 500грн.. Как бы мелочь, но приятно. Возникает вопрос - есть ли смысл дальнейшем дробить депозиты и заносить в разные места?! Как идет слив инфы с банка - только по депо свыше 100к или общая сумма всех депо в банке? Т.е если у меня будет 400к 5 банках субсидию вернут или нет?
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:39
Подобные люди и их ответы меня убивают.. Кто вы такой судить, нужна ли человеку субсидия?! А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней? Должны считаться не суммы депозитов, а в крайнем случае проценты от них, как дополнительный доход. Но больше всего "нравится" что субсидию дают только на часть дома или квартиры. Мама одна живущая в 🏠 на 70м2 получает субсидию только на 44м2. А дальше то уже твои проблемы. Видимо дом 60х годов на 3 комнаты, это роскошь и нужно включать отопление только в одной комнате..
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:18
Re: А-Банк
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:25
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:11
Вы часом не родственник МихУила Ревы? Тот который говорил, что украинцы слишком много едят.. Или Евгеши Брагара, который предложил продать собаку, чтоб заплатить за газ..?!
Додано: Чет 25 лис, 2021 22:04
логан1919
Вас серьезно ничего не смущает в обосновании: "я коплю на квартиру/дом, поэтому мне не должны отказывать в субсидии"? Под него же подходят как бездомные, так и долларовые миллионеры. Просто дома для миллионеров очень дорого стоят, поэтому им приходится копить
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