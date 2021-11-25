Додано: Чет 25 лис, 2021 23:58

ingtrans написав: логан1919 написав: А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней? А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?

Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают. Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают.

А разве кому-то отказали в субсидии из-за того что нет денег? Нет, могут только задержать выплату.А вот если кто-то копит под матрасом (и не платит никаких доп налогов), то ему субсидию можно, а тот кто откладывает в банках, при этом оплачивая 19,5% налогов с процентов (которые идут на ту же субсидию), то ему нельзя...Причем, насколько я помню, наличие под матрасом любых сумм не запрещают вам получать субсидию, даже для вида это не прописали.Опять же, если у тебя в 70 банках депозиты по 99 тыс (итого 7млн), то можно, а если в одном 101 тыс, то нельзя...Или делаешь 10 трат по 49тыс., то можно, а одну трату на 51К, то уже все...