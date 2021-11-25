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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:23

Субсидии..

Господа, почитал пару страниц, но так и не понял сыр-бор этой системы. Имею чуть больше фонда в Ломбарде. В Меге было ещё 130 и 70. Естественно в сентябре позвонила курка из конторы и сообщила - вам субсидии нет, т.к депозиты. Субсидии мне выходило около 500грн.. Как бы мелочь, но приятно. Возникает вопрос - есть ли смысл дальнейшем дробить депозиты и заносить в разные места?! Как идет слив инфы с банка - только по депо свыше 100к или общая сумма всех депо в банке? Т.е если у меня будет 400к 5 банках субсидию вернут или нет?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:39

  Искатель написав:
  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.


  Goodman написав:Какая разница..... банк подал /сдал депочеловека САМ. Все.
У меня много кошелей с 200к , но самий вшивий оказался АШКА
По реестру субсидиантов - "моя" субсидия . не диюча.


Я не ханжа, но... постеснялся бы субсидию у государства просить. Есть бабушки, которым она нужнее...Понимаю, деньги не пахнут, но...
Еще можно инвалидность оформить, если что. Тоже льготы будут.

Подобные люди и их ответы меня убивают.. Кто вы такой судить, нужна ли человеку субсидия?! А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней? Должны считаться не суммы депозитов, а в крайнем случае проценты от них, как дополнительный доход. Но больше всего "нравится" что субсидию дают только на часть дома или квартиры. Мама одна живущая в 🏠 на 70м2 получает субсидию только на 44м2. А дальше то уже твои проблемы. Видимо дом 60х годов на 3 комнаты, это роскошь и нужно включать отопление только в одной комнате..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:18

Re: А-Банк

  логан1919 написав:А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?

Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:25

  ingtrans написав:
  логан1919 написав:А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?

Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают.

:D
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vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:11

  ingtrans написав:
  логан1919 написав:А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?

Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают.

Вы часом не родственник МихУила Ревы? Тот который говорил, что украинцы слишком много едят.. Или Евгеши Брагара, который предложил продать собаку, чтоб заплатить за газ..?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 22:04

логан1919
Вас серьезно ничего не смущает в обосновании: "я коплю на квартиру/дом, поэтому мне не должны отказывать в субсидии"? Под него же подходят как бездомные, так и долларовые миллионеры. Просто дома для миллионеров очень дорого стоят, поэтому им приходится копить :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 23:58

  ingtrans написав:
  логан1919 написав:А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?

Да чего уж там субсидию, пусть сразу новую квартиру или дом дают.

А разве кому-то отказали в субсидии из-за того что нет денег? Нет, могут только задержать выплату.
А вот если кто-то копит под матрасом (и не платит никаких доп налогов), то ему субсидию можно, а тот кто откладывает в банках, при этом оплачивая 19,5% налогов с процентов (которые идут на ту же субсидию), то ему нельзя...
Причем, насколько я помню, наличие под матрасом любых сумм не запрещают вам получать субсидию, даже для вида это не прописали.
Опять же, если у тебя в 70 банках депозиты по 99 тыс (итого 7млн), то можно, а если в одном 101 тыс, то нельзя...
Или делаешь 10 трат по 49тыс., то можно, а одну трату на 51К, то уже все...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:20

ol_zy ну вот, кто накопит под матрасом - он же их потратит, вот и лишится субсидии.. так что политика правильная, как по мне
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:50

  omb написав:ol_zy ну вот, кто накопит под матрасом - он же их потратит, вот и лишится субсидии.. так что политика правильная, как по мне

Ну во первых "матрасник" субсидию потеряет только если потратит сразу больше 50к в тех сферах что контролируются (к примеру он может купить что-то "серое" за нал и никто об этом не узнает(. Кроме того если он таки купит что-то белое и контролируемое то он потеряет субсидию через какое-то время после покупки. А тот кто хранит деньги в банке (согласно рекламе - помогающий укр.экономике) не будет получать субсидию все время. Так что ИМХО "в консерватории" что-то таки не так.
И согласен - оценивать надо по доходам человека, а не пытаться сделать нищими людей имеющих небольшие сбережения доверенные БСУ (читай проинвестированные в экономику Украины)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:00

Re: А-Банк

  Flamingo написав:И согласен - оценивать надо по доходам человека, а не пытаться сделать нищими людей имеющих небольшие сбережения доверенные БСУ (читай проинвестированные в экономику Украины)

Именно от доходов, включая и проценты по депозитов, кажется логичным, а не потому что
  логан1919 написав:А если я собираю на лучшую квартиру, дом? С какого перепуга мне должны отказывать в ней?
ingtrans
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