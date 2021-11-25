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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1955195619571958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:56

  lel написав:
omb написав:Flamingo в нынешних реалиях, надо было снять деньги с депо и спокойно получать субсидию.. еще раз повторяю, это моя точка зрения
Новое Постановление вышло 14.04.21. А депозиты в нем учитываются на 01.01.21.
Когда нужно было снять?
Когда были первые попытки проверки депо
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:09

колеги, то це лише АБанк бикує із провірками субсидій чи то нове краще життя настало?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:12

  omb написав:
  lel написав:
omb написав:Flamingo в нынешних реалиях, надо было снять деньги с депо и спокойно получать субсидию.. еще раз повторяю, это моя точка зрения
Новое Постановление вышло 14.04.21. А депозиты в нем учитываются на 01.01.21.
Когда нужно было снять?
Когда были первые попытки проверки депо

Май, июнь. Депозиты неразрывные в основном у людей были. Никак они не могли их снять. Всех поставили перед фактом, т.к. власти было выгодно лишить субсидии как можно больше людей. Чем виновата бабушка, которая получает небольшую пенсию, но имеет огород, продаёт то что вырастила на нём, накопила за свою жизнь денег и доверила банку. Так её же в первую очередь и наказали лишив субсидии.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:15

Re: А-Банк

  greenozon написав:то це лише АБанк бикує із провірками субсидій чи то нове краще життя настало?

згадували інші банки, на початку обговорення
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:31

  greenozon написав:колеги, то це лише АБанк бикує із провірками субсидій чи то нове краще життя настало?

А банк просто первый по алфавиту.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:34

  velvet написав:Май, июнь. Депозиты неразрывные в основном у людей были. Никак они не могли их снять. Всех поставили перед фактом, т.к. власти было выгодно лишить субсидии как можно больше людей. Чем виновата бабушка, которая получает небольшую пенсию, но имеет огород, продаёт то что вырастила на нём, накопила за свою жизнь денег и доверила банку. Так её же в первую очередь и наказали лишив субсидии.

Когда дело касается бабушки, это одно. Совсем другое на домик у моря или на ламборджини. Есть и другие реальные примеры,
Сосед на заработках, строит дом, купил машину, жена с ребенком сидит дома, субсидия была в прошлом году 52000 в сезон.
Второй - друга сократили, жена в декрете, сразу работу не нашел, субсидия не положена т.к. за прошлые периоды у него был доход. Потом локдауны.
Значит нужно откладывать на жизнь в будущем, ущемляя себя в настоящем иначе тебе в таком государстве кранты. Ты никому не нужен.
Но считаю, что накопления на виллы с тратами в 0 в параллель с субсидией - это перебор, паразитирование.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:06

  ingtrans написав:логан1919
Вас серьезно ничего не смущает в обосновании: "я коплю на квартиру/дом, поэтому мне не должны отказывать в субсидии"? Под него же подходят как бездомные, так и долларовые миллионеры. Просто дома для миллионеров очень дорого стоят, поэтому им приходится копить :)
абсолютно ничего не смущает. А как ещё большинство людей покупают жильё? Уверен, что откладывают годами. Просто как писали выше лимон баксов в матрасе для субсидии нормально. А 101т грн в банке, которая работает на экономику страны это фиаско.. Я так понимаю, субсидии это механизм помощи государства семье, если их расходы за комуналь превышают 20% совокупного дохода. В моем случае доход семьи около 12к в месяц. При этом один газ затягивает на 4-5тыщ в холодный месяц. Дом 80м кв. Причем тут мои депозиты, если по факту они с капитализацией и я не имею с них ежемесячно наличного дохода? Почему я должен тратить личные сбережения, накопленные тяжёлым трудом, когда государство должно по факту мне помочь?! Также знаю семью, которой отказали в субсидии, т.к у них два автомобиля - Дэо Ланос 7 года и Таврия пикап 10 года. По вашему они тоже богачи?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:36

Re: А-Банк

  логан1919 написав:абсолютно ничего не смущает. А как ещё большинство людей покупают жильё?

Вопрос не в том, как люди покупают жилье, а в том, что если цель накоплений "на жилье", то в субсидии отказывать не должны. Ну смешно же. А если человек копит на автомобиль, то не лишать его субсидии? А если просто копит без цели, на черный день? И как Вы ее вообще цель накоплений проверять собираетесь? Брать с человека подписку, что он копит на жилье и обязуется его купить? Или сделать новый продукт в банках "депозит на жилье", деньги с которого можно будет потратить только на приобретение жилья?
Как уже неоднократно звучало выше - логичным кажется плясать от дохода. Это не единственный критерий, но явно один из главных, если не самый главный.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:53

Re: А-Банк

  novichok написав:А банк просто первый по алфавиту.

Немного напомню.
В моем случае, в моем регионе Абанка нет, есть только три задрота - Примат, ощАД и Аваль(Райф). По идее могли сделать запрос в ети банки.
Или дай Бог им ума и здоровья могли дать ВЕЕРОМ запроси по всей БСУ, но на ето у них нет ни ума ни здоровья.
****************
Мораль - банк сам слил по своей инициативе или по принуждению, хотя мог и известить клиента. Но за ети года, немного накинули пенсне и уже совокупний доход более 10к, т е с субсидии били би слези, НЕМА ЗА ЧИМ ГОРЮВАТИ.
Дякую всім за цікаву тему по обговоренню. Обговорили непереборну силу закону і честь у відносинах Банк-Кліент. Якщо хоч одна людина здумалась і відкорректувала свої плани - більшої подяки за цю писанину і не треба.
Goodman
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