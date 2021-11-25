Когда были первые попытки проверки депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:56
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:09
колеги, то це лише АБанк бикує із провірками субсидій чи то нове краще життя настало?
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:12
Май, июнь. Депозиты неразрывные в основном у людей были. Никак они не могли их снять. Всех поставили перед фактом, т.к. власти было выгодно лишить субсидии как можно больше людей. Чем виновата бабушка, которая получает небольшую пенсию, но имеет огород, продаёт то что вырастила на нём, накопила за свою жизнь денег и доверила банку. Так её же в первую очередь и наказали лишив субсидии.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:15
Re: А-Банк
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:31
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:34
Когда дело касается бабушки, это одно. Совсем другое на домик у моря или на ламборджини. Есть и другие реальные примеры,
Сосед на заработках, строит дом, купил машину, жена с ребенком сидит дома, субсидия была в прошлом году 52000 в сезон.
Второй - друга сократили, жена в декрете, сразу работу не нашел, субсидия не положена т.к. за прошлые периоды у него был доход. Потом локдауны.
Значит нужно откладывать на жизнь в будущем, ущемляя себя в настоящем иначе тебе в таком государстве кранты. Ты никому не нужен.
Но считаю, что накопления на виллы с тратами в 0 в параллель с субсидией - это перебор, паразитирование.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:06
абсолютно ничего не смущает. А как ещё большинство людей покупают жильё? Уверен, что откладывают годами. Просто как писали выше лимон баксов в матрасе для субсидии нормально. А 101т грн в банке, которая работает на экономику страны это фиаско.. Я так понимаю, субсидии это механизм помощи государства семье, если их расходы за комуналь превышают 20% совокупного дохода. В моем случае доход семьи около 12к в месяц. При этом один газ затягивает на 4-5тыщ в холодный месяц. Дом 80м кв. Причем тут мои депозиты, если по факту они с капитализацией и я не имею с них ежемесячно наличного дохода? Почему я должен тратить личные сбережения, накопленные тяжёлым трудом, когда государство должно по факту мне помочь?! Также знаю семью, которой отказали в субсидии, т.к у них два автомобиля - Дэо Ланос 7 года и Таврия пикап 10 года. По вашему они тоже богачи?!
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:36
Re: А-Банк
Вопрос не в том, как люди покупают жилье, а в том, что если цель накоплений "на жилье", то в субсидии отказывать не должны. Ну смешно же. А если человек копит на автомобиль, то не лишать его субсидии? А если просто копит без цели, на черный день? И как Вы ее вообще цель накоплений проверять собираетесь? Брать с человека подписку, что он копит на жилье и обязуется его купить? Или сделать новый продукт в банках "депозит на жилье", деньги с которого можно будет потратить только на приобретение жилья?
Как уже неоднократно звучало выше - логичным кажется плясать от дохода. Это не единственный критерий, но явно один из главных, если не самый главный.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:53
Re: А-Банк
Немного напомню.
В моем случае, в моем регионе Абанка нет, есть только три задрота - Примат, ощАД и Аваль(Райф). По идее могли сделать запрос в ети банки.
Или дай Бог им ума и здоровья могли дать ВЕЕРОМ запроси по всей БСУ, но на ето у них нет ни ума ни здоровья.
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Мораль - банк сам слил по своей инициативе или по принуждению, хотя мог и известить клиента. Но за ети года, немного накинули пенсне и уже совокупний доход более 10к, т е с субсидии били би слези, НЕМА ЗА ЧИМ ГОРЮВАТИ.
Дякую всім за цікаву тему по обговоренню. Обговорили непереборну силу закону і честь у відносинах Банк-Кліент. Якщо хоч одна людина здумалась і відкорректувала свої плани - більшої подяки за цю писанину і не треба.
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