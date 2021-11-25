Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:06

ingtrans написав: логан1919

Вас серьезно ничего не смущает в обосновании: "я коплю на квартиру/дом, поэтому мне не должны отказывать в субсидии"? Под него же подходят как бездомные, так и долларовые миллионеры. Просто дома для миллионеров очень дорого стоят, поэтому им приходится копить Вас серьезно ничего не смущает в обосновании: "я коплю на квартиру/дом, поэтому мне не должны отказывать в субсидии"? Под него же подходят как бездомные, так и долларовые миллионеры. Просто дома для миллионеров очень дорого стоят, поэтому им приходится копить

абсолютно ничего не смущает. А как ещё большинство людей покупают жильё? Уверен, что откладывают годами. Просто как писали выше лимон баксов в матрасе для субсидии нормально. А 101т грн в банке, которая работает на экономику страны это фиаско.. Я так понимаю, субсидии это механизм помощи государства семье, если их расходы за комуналь превышают 20% совокупного дохода. В моем случае доход семьи около 12к в месяц. При этом один газ затягивает на 4-5тыщ в холодный месяц. Дом 80м кв. Причем тут мои депозиты, если по факту они с капитализацией и я не имею с них ежемесячно наличного дохода? Почему я должен тратить личные сбережения, накопленные тяжёлым трудом, когда государство должно по факту мне помочь?! Также знаю семью, которой отказали в субсидии, т.к у них два автомобиля - Дэо Ланос 7 года и Таврия пикап 10 года. По вашему они тоже богачи?!