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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:24

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть знову Братки по гривні дьоргнулися вверх на 0,5% до 10,5% по депо на рік.
Малувато...чекає наступних кроків вверх.
В клюб 11% тільки на 15 місяців від 150000.
Є багато інших гравців в клюбі під 11%.
Правда бонус за безнал з іншого банку ще діє.

Пише в ИБ - 12 міс 10 %
15 міс 10.5 %
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Me-Sir написав:Павло Пітомцев карта 4323 3870 1110 8407

Цю інфо Ви отримали за допомогою Абанки?

Сам забил а приложении АБанка его карту
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:56

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Правда бонус за безнал з іншого банку ще діє.
а від йде в зрівняння з монею , де 11+0,6 грязними?
цікавлюсь.


:arrow: https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:31

Хоть одна радость - Зелена кешбек на харчи 2%
Goodman
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