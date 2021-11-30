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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1960196119621963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:48

Re: А-Банк

  Goodman написав:Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
Все остальние сдулись до 1% и даже Моня растерял билое величие.


Ідея 2% продукти постійно і за кредитні, еко-альфа 2% бонусами і розтермінування.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:27

Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?
tomas-artem
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00

  tomas-artem написав:Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?


Сталкивался, когда Михалычу 2 года отмечали.
WachtAmRhein
 
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