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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:48
Goodman написав:
Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
Все остальние сдулись до 1% и даже Моня растерял билое величие.
Ідея 2% продукти постійно і за кредитні, еко-альфа 2% бонусами і розтермінування.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:27
Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?
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tomas-artem
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00
tomas-artem написав:
Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?
Сталкивался, когда Михалычу 2 года отмечали.
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WachtAmRhein
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