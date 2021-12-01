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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:48
Goodman написав:
Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
Все остальние сдулись до 1% и даже Моня растерял билое величие.
Ідея 2% продукти постійно і за кредитні, еко-альфа 2% бонусами і розтермінування.
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Ой+
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:27
Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?
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tomas-artem
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00
tomas-artem написав:
Достаточно активно пользовался картой, никогда не было просрочек по кредиту. Внезапно банк сообщил, что вместе 25000 мой кредитный лимит теперь - 7 (!!!) гривен. Это прикол? ))) Кто-то сталкивался, подскажете?
Сталкивался, когда Михалычу 2 года отмечали.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:35
Goodman написав:
Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
А у меня 1%. Странно. Пользовался по минимуму, в прошлом месяце вообще мимо.
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M-Audio
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:51
M-Audio написав: Goodman написав:
Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
А у меня 1%. Странно. Пользовался по минимуму, в прошлом месяце вообще мимо.
Смотрите там ашка сегодня фигней стала заниматься. Я утром когда в эксель заносил %% кэшбека разных банков то продукты у мну по ашке были 2%, кино 20%, цветы 10%. Ну разнес и ладно. А вечером смотрю - что-то не то. Сверился с экселем - а проценты уменьшились. В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли
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Flamingo
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:59
Flamingo написав:
В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли
Вообще-то да, я посчитал лишним об этом писать в контексте обсуждения.
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M-Audio
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:42
настало 1 грудня і зраненька першим ділом займався Кешбекоманією ))
аналітичним методом обрав в АБ продукти 2%/1% (свої/банку)
щойно звірився - так і залишилось
а що, в когось менші на продукти???
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greenozon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:48
Ой+ написав:
Цікаво, а хто вже вибрав то також усохли? Я теж не вибрав зранку, то до вечора поменшали. А на завтра ще усохнуть?
в мене все як було , було 2 то і зосталось 2.
завтра перевірю, куплю что нить не нужное и сьем его
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Goodman
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:47
На двох акках проценти впали, третій встиг щойно зафіксувати стартовими
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wolt450
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