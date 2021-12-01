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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:55

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  Goodman написав:Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.

А у меня 1%. Странно. Пользовался по минимуму, в прошлом месяце вообще мимо.

Смотрите там ашка сегодня фигней стала заниматься. Я утром когда в эксель заносил %% кэшбека разных банков то продукты у мну по ашке были 2%, кино 20%, цветы 10%. Ну разнес и ладно. А вечером смотрю - что-то не то. Сверился с экселем - а проценты уменьшились. В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли :(

Банки підгнивають не щодня, а щогодини.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:53

  Ой+ написав:
  M-Audio написав:
  Flamingo написав:В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли :(

Вообще-то да, я посчитал лишним об этом писать в контексте обсуждения.


Цікаво, а хто вже вибрав то також усохли? Я теж не вибрав зранку, то до вечора поменшали. А на завтра ще усохнуть?

Там якись дивний підхід. Я не обрав категорії кешбеку зранку. Зараз перевірив - все як було. Може вони вже як моня роблять : комусь ріжуть, а комусь ні.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:58

Если через тумбу ПБ перекидывать на А, кэшбеком они компенсируют комис ПБ или лавочку прикрыли?
sergia
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