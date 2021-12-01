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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:55
Flamingo написав: M-Audio написав: Goodman написав:
Перебирая свои кешбечние возможности только в Ашке увидел 2% на супермаркети.
А у меня 1%. Странно. Пользовался по минимуму, в прошлом месяце вообще мимо.
Смотрите там ашка сегодня фигней стала заниматься. Я утром когда в эксель заносил %% кэшбека разных банков то продукты у мну по ашке были 2%, кино 20%, цветы 10%. Ну разнес и ладно. А вечером смотрю - что-то не то. Сверился с экселем - а проценты уменьшились. В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли
Банки підгнивають не щодня, а щогодини.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:53
Ой+ написав: M-Audio написав: Flamingo написав:
В обшем ашка не красиво поступает. Утром даёт а потом корректирует. Думаю у вас утром проценты тоже были повыше а теперь вот поусохли
Вообще-то да, я посчитал лишним об этом писать в контексте обсуждения.
Цікаво, а хто вже вибрав то також усохли? Я теж не вибрав зранку, то до вечора поменшали. А на завтра ще усохнуть?
Там якись дивний підхід. Я не обрав категорії кешбеку зранку. Зараз перевірив - все як було. Може вони вже як моня роблять : комусь ріжуть, а комусь ні.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:58
Если через тумбу ПБ перекидывать на А, кэшбеком они компенсируют комис ПБ или лавочку прикрыли?
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