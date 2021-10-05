А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 гру, 2021 18:11
MSKYO написав: Flamingo написав:
проще по р2р куда-нибудь перевести - заблокировать не должны
Если тянуть в другом банке по р2р с КДВ - будет меньше вероятность блока по сравнению с толканием, или без разницы?
Мне кажется к своей толкалке любой банк относится лояльнее чем к чужой тягалке. Все таки тут банк видит что это вы войдя в аппку инициируете операцию. В отличие от того когда банку прилетает запрос на списание от чужака. Но это теория - на практике я в последнее время тут только сэплю
Flamingo
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Додано: Пон 27 гру, 2021 10:12
А если вайбера нет на финансовом номере, то как тогда разблокировать удалённо?
Amid
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Додано: Пон 27 гру, 2021 13:32
Amid написав:
А если вайбера нет на финансовом номере, то как тогда разблокировать удалённо?
Тільки фінансовий або йти у відділенні, так мені відповіли, коли сказав, батько вайбер не признає.
melkh
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:19
Julio написав:
Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.
Посмотрите в разделе кэшбек. А-банка обычно не дает такие вещи "живыми" деньгами. Вангую что они вам начислили полтинник кэшбеком, а чтобы его вывести надо его теперь добить до "сотни".
Удачи!
Flamingo
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:26
Вот специально посмотрел что там писала ашка - читайте внимательно - там все написано
Flamingo
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:34
Flamingo написав: Julio написав:
Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.
Посмотрите в разделе кэшбек. А-банка обычно не дает такие вещи "живыми" деньгами. Вангую что они вам начислили полтинник кэшбеком, а чтобы его вывести надо его теперь добить до "сотни".
Удачи!
Действительно, полтинник начислился в виде кэшбека в новосозданную категорию "Кешбек від А-Банку". С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Julio
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:04
Ех, а "зимових запасів" цієї зими банка, схоже, робити не збирається...
Де новорічні акції, А ?
1finanсier
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:32
1finanсier написав:
Де новорічні акції, А ?
трансфер бонус і вони сказали, що цього достатньо.
Goodman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:06
Goodman Піде виніс - одумаються. Альфа 12%, Моно - 12% ... і А-банк зі своїми більш, ніж скромними пропозиціями!!!
V2
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