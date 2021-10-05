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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1969197019711972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:35

Re: А-Банк

  V2 написав:, Моно - 12% ... і А-банк зі своїми більш, ніж скромними пропозиціями!!!


Де Ви так побачили МОНО 12?
Поки бачу 5 лимонів карток і електроавтозажигалку дівчині з неба.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:38

Re: А-Банк

  Goodman написав:Де Ви так побачили МОНО 12?

В приложении. На 18 месяцев сейчас 12%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:41

Re: А-Банк

  ingtrans написав:На 18 месяцев сейчас 12%.

ти ба.... сказав Гриць, там ще й 24 місяці є , що значить крило Універсалбанку.
Goodman
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  #<1 ... 1969197019711972
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