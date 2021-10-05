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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 22:35
V2 написав:
, Моно - 12% ... і А-банк зі своїми більш, ніж скромними пропозиціями!!!
Де Ви так побачили МОНО 12?
Поки бачу 5 лимонів карток і електроавтозажигалку дівчині з неба.
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Goodman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:38
Goodman написав:
Де Ви так побачили МОНО 12?
В приложении. На 18 месяцев сейчас 12%.
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ingtrans
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:41
ingtrans написав:
На 18 месяцев сейчас 12%.
ти ба.... сказав Гриць, там ще й 24 місяці є , що значить крило Універсалбанку.
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Goodman
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