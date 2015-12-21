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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1970197119721973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:29

  Игорь Алексеевич написав:Звонят, а чем вы не довольны?

Пропонуйте їм у відповідь кеш-кредит під 148%/міс + страховка життя та майна. Треба їх бити їх же методами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 09:00

  Игорь Алексеевич написав:было на кредитке 2 мес. назад 66тыс.грн.
далее уменьшали и свели к январю до 000грн.
хотя пользовался только кредиткой А-банка, просрочек не было.

у Моно было на кредитке 0грн, но как только Моно увидел, что А-банка свела мою кредитку к 0грн, то Моно сразу налили на кредитку 20тыс.грн.))
К Моно подтянулся и ПУМБ и тоже залил кредитку сполна.))

А-банку послал, что бы не беспокоили со своими акциями. Звонят, а чем вы не довольны? ИДИОТЫ там сидят)) :roll:

Аналогично. Из 100 тыс уменьшили до 0, хотя пользовался постоянно и без просрочек.
Три банка налили моментально под завязку
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:51

Re: А-Банк - а тут хоч це читає представник банку?

Хотів тут поплюватись, що з Нового року кешбек на продукти зробили 1% що на свої, а що на кредитні!
Раніше, на свої ЗАВЖДИ давали 2%!

Щось ця банка портиться і портиться... - як от % по депо вже не найкращі, як колись...
Коротше стали🤮
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:54

  Ой+ написав:
  V2 написав:Goodman
Піде виніс - одумаються.
Альфа 12%, Моно - 12% ... і А-банк зі своїми більш, ніж скромними пропозиціями!!!

Скромна пропозиція це 11% на 15 міс., що на 0.06% чистими менше при щомісячній виплаті. Або якщо орієнтуватись на фонд, то на 120 грн. в міс. але зате є шанс отримати вихід влітку, коли грн. міцніша, тим хто входив у минулорічні "запаси".

Але ж це хрінь, так я - без поповнення!
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