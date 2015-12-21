|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 19:29
Игорь Алексеевич написав:
Звонят, а чем вы не довольны?
Пропонуйте їм у відповідь кеш-кредит під 148%/міс + страховка життя та майна. Треба їх бити їх же методами.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6486
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 09:00
Игорь Алексеевич написав:
было на кредитке 2 мес. назад 66тыс.грн.
далее уменьшали и свели к январю до 000грн.
хотя пользовался только кредиткой А-банка, просрочек не было.
у Моно было на кредитке 0грн, но как только Моно увидел, что А-банка свела мою кредитку к 0грн, то Моно сразу налили на кредитку 20тыс.грн.))
К Моно подтянулся и ПУМБ и тоже залил кредитку сполна.))
А-банку послал, что бы не беспокоили со своими акциями. Звонят, а чем вы не довольны? ИДИОТЫ там сидят))
Аналогично. Из 100 тыс уменьшили до 0, хотя пользовался постоянно и без просрочек.
Три банка налили моментально под завязку
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:51
Хотів тут поплюватись, що з Нового року кешбек на продукти зробили 1% що на свої, а що на кредитні!
Раніше, на свої ЗАВЖДИ давали 2%!
Щось ця банка портиться і портиться... - як от % по депо вже не найкращі, як колись...
Коротше стали🤮
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:54
Ой+ написав: V2 написав:Goodman
Піде виніс - одумаються.
Альфа 12%, Моно - 12% ... і А-банк зі своїми більш, ніж скромними пропозиціями!!!
Скромна пропозиція це 11% на 15 міс.,
що на 0.06% чистими менше при щомісячній виплаті. Або якщо орієнтуватись на фонд, то на 120 грн. в міс. але зате є шанс отримати вихід влітку, коли грн. міцніша, тим хто входив у минулорічні "запаси".
Але ж це хрінь, так я - без поповнення!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|102140
|13621049
|
Сер 05 січ, 2022 18:16
cohan
|
|50534
|7217128
|
Сер 05 січ, 2022 17:38
wtf
|
|479
|135839
|
Сер 05 січ, 2022 17:32
wtf
|