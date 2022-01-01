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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:29
greenozon написав:
прочитав новину, що АБанку додав прийом SEPA
безкоштовний
цікаво щось в лісі здохло
до цих пір лише монобанка таким балувалась і то не зрозуміло чи то було легально
PS шустрі абанківці, вже запиляли все на оф-сайтіhttps://a-bank.com.ua/transfers/sepa
дОбыли инсайд за заробитчан
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:31
greenozon написав:
прочитав новину, що АБанку додав прийом SEPA
безкоштовний
цікаво щось в лісі здохло
до цих пір лише монобанка таким балувалась і то не зрозуміло чи то було легально
PS шустрі абанківці, вже запиляли все на оф-сайтіhttps://a-bank.com.ua/transfers/sepa
Шукав на сторінці, хто ж посередник - так і не знайшов. Замість того, з'ясувалося, що АР Крим - це країна, і з нею Ломбард не співпрацює. Шапіто.
P.S. посередник знайшовся у реквізитах - clear junction llc. Той самий, що і кота. Нічого свого придумати не можуть.
P.S.2. генеральний директор прокладки каже, що йому дуже подобається обслуговувати заробітчан https://www.youtube.com/watch?v=rmVhvrfNZw8
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Додано: Нед 30 січ, 2022 03:53
А скільки днів в банку тримаються кошти, зарезервовані під оплату, якщо точка не підтверджує ані зняття, ані відмову? 30 днів? 10 днів?
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