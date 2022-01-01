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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1971197219731974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:29

  greenozon написав:прочитав новину, що АБанку додав прийом SEPA
безкоштовний

цікаво щось в лісі здохло
до цих пір лише монобанка таким балувалась і то не зрозуміло чи то було легально


PS шустрі абанківці, вже запиляли все на оф-сайті

https://a-bank.com.ua/transfers/sepa


дОбыли инсайд за заробитчан
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:31

  greenozon написав:прочитав новину, що АБанку додав прийом SEPA
безкоштовний

цікаво щось в лісі здохло
до цих пір лише монобанка таким балувалась і то не зрозуміло чи то було легально


PS шустрі абанківці, вже запиляли все на оф-сайті

https://a-bank.com.ua/transfers/sepa

Шукав на сторінці, хто ж посередник - так і не знайшов. Замість того, з'ясувалося, що АР Крим - це країна, і з нею Ломбард не співпрацює. Шапіто.

P.S. посередник знайшовся у реквізитах - clear junction llc. Той самий, що і кота. Нічого свого придумати не можуть.

P.S.2. генеральний директор прокладки каже, що йому дуже подобається обслуговувати заробітчан https://www.youtube.com/watch?v=rmVhvrfNZw8
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 03:53

Re: А-Банк

А скільки днів в банку тримаються кошти, зарезервовані під оплату, якщо точка не підтверджує ані зняття, ані відмову? 30 днів? 10 днів?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:25

  Slx написав:А скільки днів в банку тримаються кошти, зарезервовані під оплату, якщо точка не підтверджує ані зняття, ані відмову? 30 днів? 10 днів?


по стандартам системы ~30, реально до двух недель
на практике точки могут мусолить до недели, но вообще им все то же до 30 разрешено
cohan
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Повідомлень: 3622
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