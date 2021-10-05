RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:52

Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 12.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:19

  Julio написав:Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?

Как вариант Трансфер бонус на КДВ.
Hemi
 
Повідомлень: 151
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1974197519761977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, PUMB, ramzes4, ricardo, V2 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 37, 38, 39
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
380 36463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 13:39
Striker
Банк Власний Рахунок 1 ... 28, 29, 30
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
296 185742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 13:23
M-Audio
Райффайзен Банк 1, 2, 3, 4, 5
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
48 3760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 12:45
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (318)
07.02.2022 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.