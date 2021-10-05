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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:52

Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:19

  Julio написав:Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?

Как вариант Трансфер бонус на КДВ.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:03

  Julio написав:Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?


Там по идее если на кдв то трансфер бонус1%, раньше так проходило
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:29

Подскажите, плиз: как тут купить бакс в приложении.
могу сначала с ЗеленойUAH >>> на виртуаЖелтуюUSD ,
а снимать $ как именно?
всё без комиссий?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:06

Re: А-Банк

flysoulfly написав:Подскажите, плиз: как тут купить бакс в приложении.
могу сначала с ЗеленойUAH >>> на виртуаЖелтуюUSD ,
а снимать $ как именно?
всё без комиссий?
1. Зелена -> Жовта.
2. В касі.
3. Без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:11

Re: А-Банк

Не побачив, що Ви про віртуальну.
Якщо Жовта пластик зняття в касі точно без комісії.
Щодо віртуальної незнаю.
Zochan
 
Повідомлень: 435
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