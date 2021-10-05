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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:52
Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?
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Julio
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:19
Julio написав:
Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?
Как вариант Трансфер бонус на КДВ.
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Hemi
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:03
Julio написав:
Рассматриваю возможность разместить в ломбарде депозит. Имею зеленую карту с кредлимитом и текущей задолженностью >10 тыс в льготном периоде и карту для выплат.
Есть какой-то способ завести деньги на депозит из другого банка и при этом не гасить задолженность на зеленой и не платить комис 0,5% за вход на карту для выплат?
Там по идее если на кдв то трансфер бонус1%, раньше так проходило
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Diablo1977
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:29
Подскажите, плиз: как тут купить бакс в приложении.
могу сначала с ЗеленойUAH >>> на виртуаЖелтуюUSD ,
а снимать $ как именно?
всё без комиссий?
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:06
flysoulfly написав:Подскажите, плиз: как тут купить бакс в приложении.
могу сначала с ЗеленойUAH >>> на виртуаЖелтуюUSD ,
а снимать $ как именно?
всё без комиссий?
1. Зелена -> Жовта.
2. В касі.
3. Без комісії.
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Zochan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:11
Не побачив, що Ви про віртуальну.
Якщо Жовта пластик зняття в касі точно без комісії.
Щодо віртуальної незнаю.
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Zochan
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