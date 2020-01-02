|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лют, 2022 10:42
Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 лют, 2022 16:39
Sergion написав:
Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)
Схоже що у Вас термін дії картки закінчився, але рахунок ще дійсний, тому і не дає відкрити віртуальну картку в доларі. Треба у відділенні або закрити той доларовий рахунок і зможете потім відкрити віртуальну, або отримайте нову картку до того рахунку, до якого закінчилася картка
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 лют, 2022 22:15
Sergion написав:
Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)
паспорт + ІПН - у відділенні
я правда теж не в кожному зміг, коли робив собі (давніше)
треба толкових менеджеринЬ ))
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12591
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1085 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55
Goodman написав: sergia написав:
але десь читав що отримати готівку у цьму банці проблематично.
виводив через МЕГАБАНК , як власні.
Зайшов до Мага, гроші в касі є?
- навалом
- з мобільного додатку перекинув з А-шки на Мега
- Поки дійшов до каси - вони вже на рахунку
- зняв і пока
Валюта?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:59
sergia написав: Goodman написав: sergia написав:
але десь читав що отримати готівку у цьму банці проблематично.
виводив через МЕГАБАНК , як власні.
Зайшов до Мага, гроші в касі є?
- навалом
- з мобільного додатку перекинув з А-шки на Мега
- Поки дійшов до каси - вони вже на рахунку
- зняв і пока
Валюта?
Гривна конечно. Валюту он бы не отправил через мобильное приложение с А-банка в Мегу
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4185
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Intento
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1366
|163785
|
Сер 16 лют, 2022 11:23
Hotab
|
|2711
|114029
|
|
|322
|195746
|
Сер 16 лют, 2022 09:43
kreuz
|