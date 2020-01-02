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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1975197619771978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 10:42

желтая дол

Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 16:39

  Sergion написав:Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)

Схоже що у Вас термін дії картки закінчився, але рахунок ще дійсний, тому і не дає відкрити віртуальну картку в доларі. Треба у відділенні або закрити той доларовий рахунок і зможете потім відкрити віртуальну, або отримайте нову картку до того рахунку, до якого закінчилася картка
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 22:15

  Sergion написав:Подскажите, как открыть желтую карту в дол.? Доступна только в евро, пластиковой в дол. тоже нет (когда-то была, но срок давно закончился)


паспорт + ІПН - у відділенні
я правда теж не в кожному зміг, коли робив собі (давніше)
треба толкових менеджеринЬ ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55

  Goodman написав:
  sergia написав:але десь читав що отримати готівку у цьму банці проблематично.
виводив через МЕГАБАНК , як власні.
Зайшов до Мага, гроші в касі є?
- навалом
- з мобільного додатку перекинув з А-шки на Мега
- Поки дійшов до каси - вони вже на рахунку
- зняв і пока

Валюта?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:59

  sergia написав:
  Goodman написав:
  sergia написав:але десь читав що отримати готівку у цьму банці проблематично.
виводив через МЕГАБАНК , як власні.
Зайшов до Мага, гроші в касі є?
- навалом
- з мобільного додатку перекинув з А-шки на Мега
- Поки дійшов до каси - вони вже на рахунку
- зняв і пока

Валюта?

Гривна конечно. Валюту он бы не отправил через мобильное приложение с А-банка в Мегу
velvet
 
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  #<1 ... 1975197619771978
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