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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:33
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"Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера a-bank.com.ua."
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:38
MASolomko написав:
Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно:
— по нацпаспорту не полностью прописали кем выдан паспорт-книжка;
— по загранпаспорту серия и номер были левые.
Исправить только в отделении.
Тобто можна набрати кредитів на неіснуючі документи? Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
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klug
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Додано: Чет 17 лют, 2022 06:01
klug написав:
Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
Да. На экране "BankID НБУ" для проверки этих данных так и написано, что они подвержены А-Банком.
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MASolomko
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