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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1976197719781979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:33

Сайт не работает.

"Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера a-bank.com.ua."
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:38

  MASolomko написав:Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно:
— по нацпаспорту не полностью прописали кем выдан паспорт-книжка;
— по загранпаспорту серия и номер были левые.

Исправить только в отделении.

Тобто можна набрати кредитів на неіснуючі документи? Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 06:01

Re: А-Банк

  klug написав:Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
Да. На экране "BankID НБУ" для проверки этих данных так и написано, что они подвержены А-Банком.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:48

  klug написав:
  MASolomko написав:Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно:
— по нацпаспорту не полностью прописали кем выдан паспорт-книжка;
— по загранпаспорту серия и номер были левые.

Исправить только в отделении.

Тобто можна набрати кредитів на неіснуючі документи? Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
чомусь не здивований 8)

зовсім
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:48

Re: А-Банк

  MASolomko написав:Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно...
Написал на Минфине, связался со мной отдел NPS банка (они мониторят и обращения на электронную почту). Эти более внимания уделили этой ситуации и вопрос с национальным паспортом решился удалённо (через поддержку это не получилось). А что касательно загранпаспорта, то будут проверять. В отделении решил обновить паспортные данные заграна используя приложение "Дія".
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:07

Як з застосунку А-Банку витягнути квитанцію оплати за комуналку?
ricardo
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