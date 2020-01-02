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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:33
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"Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера a-bank.com.ua."
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:38
MASolomko написав:
Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно:
— по нацпаспорту не полностью прописали кем выдан паспорт-книжка;
— по загранпаспорту серия и номер были левые.
Исправить только в отделении.
Тобто можна набрати кредитів на неіснуючі документи? Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
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klug
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Додано: Чет 17 лют, 2022 06:01
klug написав:
Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
Да. На экране "BankID НБУ" для проверки этих данных так и написано, что они подвержены А-Банком.
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MASolomko
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Додано: Чет 17 лют, 2022 11:48
klug написав: MASolomko написав:
Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно:
— по нацпаспорту не полностью прописали кем выдан паспорт-книжка;
— по загранпаспорту серия и номер были левые.
Исправить только в отделении.
Тобто можна набрати кредитів на неіснуючі документи? Банка ж ручається за те, що дані перевірені.
чомусь не здивований
зовсім
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flysoulfly
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:48
MASolomko написав:
Через "BankID НБУ" выявил, что информация по моим документам в базе банке где-то неполностью заведена, а где-то неправильно...
Написал на Минфине, связался со мной отдел NPS банка (они мониторят и обращения на электронную почту). Эти более внимания уделили этой ситуации и вопрос с национальным паспортом решился удалённо (через поддержку это не получилось). А что касательно загранпаспорта, то будут проверять. В отделении решил обновить паспортные данные заграна используя приложение "Дія".
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:07
Як в оновленому застосунку А-Банку витягнути квитанцію оплати за комуналку?
Доба пройшла - нічого нема.
Що за покращення?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:39
С 1 марта мы улучшаем тариф по карте «Карта для выплат».
Любое поступление средств на карту - без комиссии.
Снятие наличных с карты - комиссия 0,5% от суммы.
Снятие поступлений, таких как зарплата, пенсия, соцвыплаты, выплата вклада, срочные переводы, валютообмен остается без комиссии.
Улучшатели б...ь!
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Фантом
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:02
Фантом написав:
С 1 марта мы улучшаем тариф по карте «Карта для выплат».
Любое поступление средств на карту - без комиссии.
Снятие наличных с карты - комиссия 0,5% от суммы.
Снятие поступлений, таких как зарплата, пенсия, соцвыплаты, выплата вклада, срочные переводы, валютообмен остается без комиссии.
Улучшатели б...ь!
а средства с а-вклада и скарбнычки они целевые?
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IMPRINTER
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