Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:19

IMPRINTER написав: Фантом написав: С 1 марта мы улучшаем тариф по карте «Карта для выплат».

Любое поступление средств на карту - без комиссии.

Снятие наличных с карты - комиссия 0,5% от суммы.

Снятие поступлений, таких как зарплата, пенсия, соцвыплаты, выплата вклада, срочные переводы, валютообмен остается без комиссии.

Улучшатели б...ь! Улучшатели б...ь!



а средства с а-вклада и скарбнычки они целевые? а средства с а-вклада и скарбнычки они целевые?

Прогнозирую, что сначала будут считаться целевыми, а потом этот прокол "заметят", и втихую начнут брать комиссию, уже без предупреждения, и получат некоторое количество навара с тех, кого застанут нововведением врасплох. Также думаю, что условия разделения на целевые-нецелевые будет в тарифах расписано достаточно расплывчато, чтобы в любой момент можно было изменить трактовку, а всех недовольных отправлять "читать тарифы". Например, можно в тарифах написать про некие абстрактные "переводы на карту", не уточняя, по какому именно каналу, а потом заявлять, что данный пункт тарифов относится к "другим" переводам. Также возможны "ошибочные" списания за те операции, которые должны были бы быть без комиссии. Потом обратившимся, конечно, будут возвращать, но за 10-20 гривен совсем не каждый будет настроен начинать долгую переписку в чате.