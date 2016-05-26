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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:19

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
С 1 марта мы улучшаем тариф по карте «Карта для выплат».
Любое поступление средств на карту - без комиссии.
Снятие наличных с карты - комиссия 0,5% от суммы.
Снятие поступлений, таких как зарплата, пенсия, соцвыплаты, выплата вклада, срочные переводы, валютообмен остается без комиссии.

Улучшатели б...ь! :evil:


а средства с а-вклада и скарбнычки они целевые?

Прогнозирую, что сначала будут считаться целевыми, а потом этот прокол "заметят", и втихую начнут брать комиссию, уже без предупреждения, и получат некоторое количество навара с тех, кого застанут нововведением врасплох. Также думаю, что условия разделения на целевые-нецелевые будет в тарифах расписано достаточно расплывчато, чтобы в любой момент можно было изменить трактовку, а всех недовольных отправлять "читать тарифы". Например, можно в тарифах написать про некие абстрактные "переводы на карту", не уточняя, по какому именно каналу, а потом заявлять, что данный пункт тарифов относится к "другим" переводам. Также возможны "ошибочные" списания за те операции, которые должны были бы быть без комиссии. Потом обратившимся, конечно, будут возвращать, но за 10-20 гривен совсем не каждый будет настроен начинать долгую переписку в чате.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:25

Интересно, размер трансфер бонуса за депозит открытый с Карты для выплат тоже уменьшат.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 05:32

Слідом за моно та прихватом, тепер ще й ломбард заразився квестами: зробіть 100 трансакцій 50-тьма каналами та отримайте футболку. Тьху!
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 06:48

  klug написав:Слідом за моно та прихватом, тепер ще й ломбард заразився квестами: зробіть 100 трансакцій 50-тьма каналами та отримайте футболку. Тьху!

Если бы только сто транзакций, так им ещё друга приведи. Загнули они что-то.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:56

  klug написав:Слідом за моно та прихватом, тепер ще й ломбард заразився квестами: зробіть 100 трансакцій 50-тьма каналами та отримайте футболку. Тьху!

Если бы ежемесячно платили за ношение их рекламы на майке, я бы поучаствовал. А так - в сад.
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