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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лют, 2022 21:44
А дергать с Желтой с 1.03 средства, пришедшие с депо, тоже можно без комис?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 24 лют, 2022 11:18
Спонтанные технические работы. КредЛимит обнулят,интересно?
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novichok
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:21
novichok написав:
Спонтанные технические работы. КредЛимит обнулят,интересно?
Скорее всего, уже обнулили. Я не смог рассчитаться в магазине, причина отказа - превышен лимит.
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evgenkh
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:21
зайшов ради інтересу в ІБ, аж дивно, Уні Голд із фото, КЛ на місці, правда я вже давно її використовував (КБ малі)
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greenozon
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Додано: Суб 26 лют, 2022 05:25
greenozon написав:
зайшов ради інтересу в ІБ, аж дивно, Уні Голд із фото, КЛ на місці, правда я вже давно її використовував (КБ малі)
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Ломбард полюбляє ліміт показувати, але при спробі оплати - болт.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 26 лют, 2022 06:29
WachtAmRhein написав:
але при спробі оплати - болт.
Есть же люди с понятиями, что война спишет все долги. А тут такой болт на болт.
Що заробили - те й мають.
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Goodman
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