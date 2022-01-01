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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лют, 2022 21:44
А дергать с Желтой с 1.03 средства, пришедшие с депо, тоже можно без комис?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:21
Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:21
зайшов ради інтересу в ІБ, аж дивно, Уні Голд із фото, КЛ на місці, правда я вже давно її використовував (КБ малі)
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100 000 ₴
Кредитний ліміт
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Додано: Суб 26 лют, 2022 05:25
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:29
Re: А-Банк
Есть же люди с понятиями, что война спишет все долги. А тут такой болт на болт.
Що заробили - те й мають.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 15:54
Re: А-Банк
Прийшла СМС про можливість використати 5000грн з 30000 ліміту.
картка зараз плюсова
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:49
Не могу в приложении найти опцию закрыть карту.
Надо в отделение топать?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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