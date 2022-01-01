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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1979198019811982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 21:44

А дергать с Желтой с 1.03 средства, пришедшие с депо, тоже можно без комис?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:18

Спонтанные технические работы. КредЛимит обнулят,интересно?
novichok
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Повідомлень: 2579
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:21

  novichok написав:Спонтанные технические работы. КредЛимит обнулят,интересно?

Скорее всего, уже обнулили. Я не смог рассчитаться в магазине, причина отказа - превышен лимит.
evgenkh
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Повідомлень: 159
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Подякував: 164 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:21

зайшов ради інтересу в ІБ, аж дивно, Уні Голд із фото, КЛ на місці, правда я вже давно її використовував (КБ малі)
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100 000 ₴
Кредитний ліміт
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greenozon
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 05:25

  greenozon написав:зайшов ради інтересу в ІБ, аж дивно, Уні Голд із фото, КЛ на місці, правда я вже давно її використовував (КБ малі)
---
100 000 ₴
Кредитний ліміт


Ломбард полюбляє ліміт показувати, але при спробі оплати - болт.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8991
З нами з: 16.11.11
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:29

Re: А-Банк

  WachtAmRhein написав:але при спробі оплати - болт.

Есть же люди с понятиями, что война спишет все долги. А тут такой болт на болт.
Що заробили - те й мають.
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Goodman
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Повідомлень: 4864
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 15:54

Re: А-Банк

Прийшла СМС про можливість використати 5000грн з 30000 ліміту.
картка зараз плюсова
wolt450
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Повідомлень: 3640
З нами з: 07.12.10
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:49

Не могу в приложении найти опцию закрыть карту.
Надо в отделение топать?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
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Повідомлень: 497
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:48

  ВIВ написав:Не могу в приложении найти опцию закрыть карту.
Надо в отделение топать?

Ну а чо ее закрывать?
Обнулил и хай лежит хоть 100 лет
Amethyst
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Повідомлень: 1885
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Подякував: 118 раз.
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sens

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