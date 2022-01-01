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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:02
Re: А-Банк
Пишуть, що продовжили грейс на місяць
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Коко форвард банк http://lx4.me/c/jB6UWTRL +100/50грн
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09
Re: А-Банк
А вже можна розрахуватись а-банківською карткою?
А то 2дні тому було неможливо?
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