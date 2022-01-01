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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1980198119821983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:02

Re: А-Банк

Пишуть, що продовжили грейс на місяць
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Коко форвард банк http://lx4.me/c/jB6UWTRL +100/50грн
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09

Re: А-Банк

А вже можна розрахуватись а-банківською карткою?
А то 2дні тому було неможливо?
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  #<1 ... 1980198119821983
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sens

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А-Банк (19822)
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