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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1980198119821983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:02

Re: А-Банк

Пишуть, що продовжили грейс на місяць
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09

Re: А-Банк

А вже можна розрахуватись а-банківською карткою?
А то 2дні тому було неможливо?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:19

Re: А-Банк

Успіх написав:А вже можна розрахуватись а-банківською карткою?
А то 2дні тому було неможливо?
Можна.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:28

в додатку на березень показує такі КБ
1/1% продукти
1/1% медицина
3/1% тварини
4/1% таксі
3/1% мандри
2/1% краса
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:39

Re: А-Банк

продлили льготный период аж на месяц, в итоге погасить надо до... 25 марта... (у меня старая голда) - т.е. ничего не сделали. но гордо об этом заявили.
что продлили? кому продлили?
обычный дешевый ПР как и у моно...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:45

Re: А-Банк

Але, все одно вони молодці - прикріпили славетний мем)))
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:35

Re: А-Банк

  ol_zy написав:что продлили? кому продлили?

у кого было не погашено на 28,02 рд перенесли на конец марта и проценты за просрочку не начислили
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:33

Мародеры!

История про банк-мародер. Заплатил в интернете карточкой А-банка за счет собственных средств 50 тыс. В то время, как большинство банков убирают комиссию, эти сняли 2% комиссии больше 1000 грн. при оплате собственными (не кредитными средства). В приложении в тарифах этого нет. Подтверждение платежа я давал на ровно 50 тыс. В службе поддержки сказали, что это квази-наличные, отказались предоставить разъяснение из законодательства, что же это такое — квази-наличные. Я обслуживаюсь еще в 3х банках и во всех трех платил на этом сайте, никаких комиссий не было. Если не хотите попасть неожиданно на деньги, не связывайтесь с этим банчком. А-банк
gorbansky1
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