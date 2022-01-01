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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:02
Re: А-Банк
Пишуть, що продовжили грейс на місяць
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09
Re: А-Банк
А вже можна розрахуватись а-банківською карткою?
А то 2дні тому було неможливо?
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:19
Re: А-Банк
Можна.
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:28
в додатку на березень показує такі КБ
1/1% продукти
1/1% медицина
3/1% тварини
4/1% таксі
3/1% мандри
2/1% краса
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:39
Re: А-Банк
продлили льготный период аж на месяц, в итоге погасить надо до... 25 марта... (у меня старая голда) - т.е. ничего не сделали. но гордо об этом заявили.
что продлили? кому продлили?
обычный дешевый ПР как и у моно...
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:45
Re: А-Банк
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:35
Re: А-Банк
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:33
Мародеры!
История про банк-мародер. Заплатил в интернете карточкой А-банка за счет собственных средств 50 тыс. В то время, как большинство банков убирают комиссию, эти сняли 2% комиссии больше 1000 грн. при оплате собственными (не кредитными средства). В приложении в тарифах этого нет. Подтверждение платежа я давал на ровно 50 тыс. В службе поддержки сказали, что это квази-наличные, отказались предоставить разъяснение из законодательства, что же это такое — квази-наличные. Я обслуживаюсь еще в 3х банках и во всех трех платил на этом сайте, никаких комиссий не было. Если не хотите попасть неожиданно на деньги, не связывайтесь с этим банчком. А-банк
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