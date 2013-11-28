Можно начинать подводить итоги за год
Индекс УБ +68%
Мой портфель на бирже + 68% , в тч:
В акциях +96% (выше индекса во многом благодаря авалю)
В грушке +9,6%
Удачный год, жаль что не завел все на биржу
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:48
Можно начинать подводить итоги за год
Индекс УБ +68%
Мой портфель на бирже + 68% , в тч:
В акциях +96% (выше индекса во многом благодаря авалю)
В грушке +9,6%
Удачный год, жаль что не завел все на биржу
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:01
Камикадзе
Тоже аваль вытащил выше +100% по году..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05
это вы без учета дивидендов считаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:25
Re: Идеи: портфель
Подскажите с ОВГЗ для физиков кто то работал - насколько интересная и удобная тема ?
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:39
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:50
Мечтательный бычок 0,2% за сделку, хранение бесплатно насколько я знаю у фридома и универа такие тарифы
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:27
будет время - отпишусь. Как раз подвожу итоги года и забираю декабрьский купон.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:32
https://news.finance.ua/ua/news/-/41759 ... u-na-1-mln
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