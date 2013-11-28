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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1710171117121713

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 97
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
25%
24
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:48

Можно начинать подводить итоги за год
Индекс УБ +68%

Мой портфель на бирже + 68% :), в тч:
В акциях +96% (выше индекса во многом благодаря авалю) :roll:
В грушке +9,6% :?

Удачный год, жаль что не завел все на биржу
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:01

Камикадзе
Тоже аваль вытащил выше +100% по году..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:55

+63%

Укрнафта :x
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05

это вы без учета дивидендов считаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:25

Re: Идеи: портфель

Подскажите с ОВГЗ для физиков кто то работал - насколько интересная и удобная тема ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:39

  Surfer написав:Подскажите с ОВГЗ для физиков кто то работал - насколько интересная и удобная тема ?

Тоже интересует. Особенно накладные в т.ч. плата за хранение.
Пока видел, что НБУ вводит новую схему расчетов (без пиявки под названием Расчетный Центр). Пока только для неорг.рынка.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:50

Мечтательный бычок 0,2% за сделку, хранение бесплатно насколько я знаю у фридома и универа такие тарифы
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:27

  Мечтательный бычок написав:
  Surfer написав:Подскажите с ОВГЗ для физиков кто то работал - насколько интересная и удобная тема ?

Тоже интересует. Особенно накладные в т.ч. плата за хранение.
Пока видел, что НБУ вводит новую схему расчетов (без пиявки под названием Расчетный Центр). Пока только для неорг.рынка.


будет время - отпишусь. Как раз подвожу итоги года и забираю декабрьский купон.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:32

  Камикадзе написав:Можно начинать подводить итоги за год
Индекс УБ +68%

Мой портфель на бирже + 68% :), в тч:
В акциях +96% (выше индекса во многом благодаря авалю) :roll:
В грушке +9,6% :?

Удачный год, жаль что не завел все на биржу

https://news.finance.ua/ua/news/-/41759 ... u-na-1-mln
Iskander
 
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