Дональд Трамп подписал законопроект, которым закрыл налоговую лазейку, которая позволяла трейдерам избегать уплаты налогов при совершении сделок по обмену криптовалют. Об этом сообщает bitcoinist.com. Отмечается, что это стало одним из самых значительных изменений в налоговом законодательстве США за последние 30 лет. В марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюты как имущество. Статья 1031 Налогового кодекса позволяла обменивать "активы похожего типа" без уплаты налогов, что позволяло криптовалютным трейдерам (а также торговцам недвижимостью и предметами искусства) проводить сделки без уплаты налогов. Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться только недвижимость. А определение "собственности" сузится до "материальной собственности", под которое ни биткоин, ни другие криптовалюты уже не попадают. Таким образом, с нового года в США все сделки по обмену одной криптовалюты на другую будут облагаться налогом.

Монеты, удерживаемые менее года, подлежат регулярному подоходному налогу, который может варьироваться от 10 до 37 процентов в зависимости от уровня личных доходов. Монеты, удерживаемые более одного года, облагаются долгосрочным налогом на прирост капитала, который составляет около 24 процентов.



Тем не менее, никогда не было ясно, может ли торговля между двумя различными криптовалютами квалифицироваться как «подобный товарный обмен». До этого момента торговля криптовалютами обычно находилась в этой законной серой зоне, предоставляя большинству трейдеров лазейку для отсрочки налогов на краткосрочные кредиты, долгосрочный прирост капитала.



Однако новая поправка окончательно ограничивает освобождение от 1031 года только для покрытия сделок с недвижимостью, за исключением Биткойна. Это конкретно ограничивает сферу действия закона от ранее охватывающего «собственность» до настоящего времени, охватывающего только «недвижимость». И как цифровой актив, криптовалюта находится примерно так же, как и «реальная собственность», как можно получить.



Конечным результатом является то, что начиная со следующего года, фактически все криптовалютные сделки будут облагаться налогом во время их исполнения, что приведет к прекращению одной из самых прибыльных налоговых лазеек, ранее доступных трейдерам.